心臟手術不用「開心」　1公分傷口便可救命

醫院透過整合心臟內、外科醫療團隊，可更即時的治療心臟病患。（國泰醫院提供）

曾接受心臟手術的高齡患者，是再次「開心」的高危險群。一名82歲的陳奶奶，曾做過開心手術來治療心肌梗塞，近來因主動脈瓣狹窄，常會呼吸困難，考慮到年紀大又動過大手術，經評估後，決定從腹股溝開個1公分傷口，植入人工瓣膜，不僅不用再次開胸，手術隔天便可下床走動、恢復情況良好。

收治該病例的國泰醫院心臟內科主治醫師黃啟宏表示，主動脈瓣狹窄為一種老人病，多數發生在年過60歲的長者，出現易喘、胸痛、昏厥、甚至心臟衰竭，具生命危險；然而面對高齡、甚至曾動過開心開胸手術的長者，傳統手術就顯得較危險。

陳奶奶便是符合上述危險因子的病例，不僅曾因冠狀動脈粥樣硬化和心肌梗塞，動過需要開胸的冠狀動脈繞道手術，年紀也相當高齡；經醫療團隊評估後，決定以創新的「經皮主動脈瓣膜置換術」（TAVI）給予治療；黃啟宏解釋，TAVI為一項心臟創新手術，不須開胸，僅需在腹股溝開一道1公分的傷口，經皮導管植入人工生物瓣膜即可，併發率和死亡率都相對較低。

傳統開心手術的患者，術後多需10幾天才能下床、出院，陳奶奶則在術後隔天便可下床，5天後便出院返家。黃啟宏說，考慮到心臟疾病持居高居國人10大死因前段班，該院特別整合心臟內科、外科的醫療團隊，成立「心血管中心」，讓患者在內、外科醫師共享複合式手術室、檢查室、加護病房等資源的情形下，獲得最即時且完整的治療。

(中時)