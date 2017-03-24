台灣情報首長第一人 前國安局長楊國強派駐泰國
總統府今天公布總統令，特任前國安局長楊國強為駐泰國大使。楊國強是國安局長卸任後擔任駐外大使的首例，涉外人士分析，高層選擇楊國強外派泰國，主要是看上他的情報系統經歷。
根據中央社報導，泰國曼谷是亞洲的情報中心，加上政府力推新南向政策，楊國強具有情報系統相關經歷，因此出線駐泰。
原先亞洲的情報中心是香港，但1997年香港回歸後，世界各國的情報系統紛紛離開香港，曼谷由於是東亞、南亞、歐洲大陸的交通樞紐點，因此各國情報系統轉向派駐曼谷，曼谷成為各國情報人員活動的大本營。
而由於政府力推新南向政策，曼谷位處東南亞和南亞中樞點，選擇卸任的國安局長派駐泰國，希望更加有效地加強與東南亞國家和印度的關係。
楊國強為陸軍官校41期、南非共和國陸軍學院、美國陸軍戰爭學院畢業，曾任國防部總政治作戰部軍紀監察處處長、財產申報處處長、陸軍裝甲兵學校校長、陸軍軍官學校校長、國家安全局副局長等職，去年10月中卸任國安局長，由前空軍司令彭勝竹接任。
(集團連線報導)
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