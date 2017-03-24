北大演講聽眾爆滿 比爾蓋茲盛讚中國
微軟創辦人比爾蓋茲24日晚在北京大學與北大國發院名譽院長林毅夫，舉行「中國的未來：創新、慈善與全球領導力」主題對談，吸引爆滿聽眾參加。比爾蓋茲表示，中國是個不斷追求卓越，不斷為世界貢獻的國家，隨著世界經濟走向面臨很多不確定性，中國在能源、氣候變化等艱難選擇時，都發揮重要作用，在過去幾十年，取得了任何國家都無法取得的成就。
比爾蓋茲指出，健康、農業、能源、技術，是未來全球的四大機遇，他盛讚中國科學家提出的作物超級光合作用，認為該技術不僅大幅度提高糧食產量，還減少灌溉和化肥需求。他透露，他的「蓋茲基金會」正在和中國商務部、農業部合作，共同推進非洲農業的可持續發展。
對於全球化中的國家角色，蓋茲認為，富裕國家願意支持貧窮國家，是件好事，如挪威、瑞典就是如此，這些錢可視為對人道主義和未來的投資，可以挽救更多生命、避免疾病擴散，也可以讓世界更加和平穩定。
蓋茲說，很高興看到習近平致力於解決貧困問題，他也知道中國一直以來都願意幫助非洲國家，「我覺得這樣的作法會給你們帶來回報」；他不諱言，從英國脫歐、川普當選美國總統，全球出現「向內看」的心態，他很高興中國在這樣的背景下，加大跟其他國家的合作。
蓋茲認為，國家如果只關注自己，是很危險的，他盛讚中國提出的一帶一路戰略，讓多國紛紛加入，就是走出去幫助其他國家，「中國做出很好的表率」。
蓋茲透露，其基金會將與中國的脫貧計畫合作，解決中國貧窮的最後一哩路，他表示，之所以這麼做，是希望能夠記錄下中國在扶貧方面所取得的成就，這樣的紀錄整理 也能讓他學習到成功的做法，並將這樣的經驗再分享給其他開發中國家。
(旺報)
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