印度議員拖鞋打人 遭5家航空公司抵制

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印度一名國會議員因機位問題以拖鞋毆打印度航空機組人員，印度航空公司聯合會5家主要航空公司今天宣布，將禁止這名國會議員搭乘5家航空公司的航班。

印度下議院印度教民族主義政黨濕婆神軍議員蓋克瓦德（Ravindra Gaikwad），23日以拖鞋毆打空服員，印度航空（Air India）隨即向印度航空公司聯合會（FIA）投訴，FIA今天發表聲明說，即日起禁止蓋克瓦德搭乘這5家航空公司所有航班。

這5家航空公司包括印度航空、靛藍航空（IndiGo）、捷行航空（GoAir）、香料航空（SpiceJet）和捷特航空（Jet Airways）。

在這份聲明中，FIA還要求執法機關對蓋克瓦德採取「嚴厲行動」。

聲明說，「對我們任何一家航空公司的雇員採取攻擊行為，就是攻擊我們（FIA）所有人及奉公守法、辛勤工作討生活的普通印度國民。」

蓋克瓦德23日上午搭乘從普恩（Pune）飛往新德里（New Delhi）的印度航空航班時，堅持自己的機票是商務艙，卻被安排坐到經濟艙，因而與空服員口角，結果憤而向空服員動粗。

但蓋克瓦德在接受當地電視台訪問時，還理直氣壯地說，他拿涼鞋打了空服員25下，結果引發印度輿論和政治人物批評。1060324

(中央社)