前瞻基礎建設計畫 連江縣爭取84億元未獲核定
行政院長林全昨親自公布「前瞻基礎建設計畫」，連江縣政府爭取84億元經費，至今未獲核定。縣長劉增應指出，共提案3項計畫，攸關地方繁榮發展，不清楚為何未獲核定，總統蔡英文日前抵達連江縣時也有親自報告，會持續替地方爭取經費。
劉增應指出，第一項計畫為南竿、北竿的跨海大橋，經費80億元，大橋建置完成後，將讓南竿、北竿交通更為便利；第二項計畫要將連江縣打造成國際藝術島，經費2億元，將邀請藝術家進駐，透過藝術家的巧思將島嶼之美、戰地風光，項全世界展現，促進觀光。
第三項計畫打造幸福智慧島，連江縣各島觀光資源豐富，透過藝術島計畫提升觀光人潮，智慧島計畫則是加強資訊科技、提升網路通訊，除了島嶼本身的網路建置外，亦可以透過網路將島嶼之美真實呈現，促進地方經濟發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。