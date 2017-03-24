前瞻基礎建設計畫 連江縣爭取84億元未獲核定

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行政院長林全昨親自公布「前瞻基礎建設計畫」，連江縣政府爭取84億元經費，至今未獲核定。（葉書宏攝）

連江縣長劉增應。（葉書宏攝）

行政院長林全昨親自公布「前瞻基礎建設計畫」，連江縣政府爭取84億元經費，至今未獲核定。縣長劉增應指出，共提案3項計畫，攸關地方繁榮發展，不清楚為何未獲核定，總統蔡英文日前抵達連江縣時也有親自報告，會持續替地方爭取經費。

劉增應指出，第一項計畫為南竿、北竿的跨海大橋，經費80億元，大橋建置完成後，將讓南竿、北竿交通更為便利；第二項計畫要將連江縣打造成國際藝術島，經費2億元，將邀請藝術家進駐，透過藝術家的巧思將島嶼之美、戰地風光，項全世界展現，促進觀光。

第三項計畫打造幸福智慧島，連江縣各島觀光資源豐富，透過藝術島計畫提升觀光人潮，智慧島計畫則是加強資訊科技、提升網路通訊，除了島嶼本身的網路建置外，亦可以透過網路將島嶼之美真實呈現，促進地方經濟發展。

(中時)