美股基金 創英國脫歐公投來最大失血潮

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金融時報報導，由於共和黨內部對於健保改革法案無法達成共識，導致美國總統川普(Donald Trump)推動法案能力受到質疑，這也讓美股基金遭遇去年6月英國脫歐公投以來最大失血潮。

根據追蹤資金流動的機構EPFR最新統計，截至3月22日為止當周，有90億美元從美股基金流出，創下去年6月以來最大單周失血紀錄。這波大規模贖回潮，也使得去年美國總統大選以來流入美股基金的資金降至約900億美元。

(工商)