歐元區3月綜合PMI初值 創近6年高點

調查機構IHS Markit表示，受德法經濟復甦強勁，歐元區3月綜合、製造與服務業PMI初值均創下近6年來最高。這也引發外界預期歐洲央行(ECB)今年稍後將考慮縮減量化寬鬆措施。

Markit最新調查指出，歐元區3月綜合PMI從2月終值的56意外升高至56.7，為2011年4月以來最高。原本市場預期將降至55.4。此外製造業與服務業PMI也雙雙報喜，繼續上衝至56.2與56.5，也寫下近6年高點紀錄。

(工商)