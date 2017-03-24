蕭萬長會張高麗 盼政治不影響兩岸合作

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前副總統蕭萬長今天向大陸國務院副總理張高麗表示，台灣企業界普遍反映大陸各主管部門對於推動兩岸經濟產業合作的態度似漸趨保守，然而兩岸企業合作不應受短期政治因素影響。

博鰲亞洲論壇2017年年會23至26日登場。蕭萬長今年再度以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，並於傍晚6時許和中共中央政治局常委、中國大陸國務院排名第一的副總理張高麗會面。

蕭萬長提到，在目前兩岸關係較為低迷的情況下，台灣企業界普遍反映大陸各主管部門對於推動兩岸經濟產業合作的態度似有漸趨保守跡象，建議張高麗鼓勵大陸各部委和地方層級政府，繼續擴大和加強與台灣企業的交流合作。

此外，大陸方面如有重大的對台商優惠措施，自己所帶領的「兩岸企業家峰會」願意協助推動，成為一個兩岸經貿和產業合作的民間交流平台。

蕭萬長表示，兩岸企業合作不應受短期政治因素的影響。當前兩岸關係出現波折，雙方應更加重視民間的合作關係，以最大的耐心與決心因應變局；以最大的誠心善待台商和人民，共同為兩岸和平發展而努力。

他說，過去幾年來，自己帶領了「兩岸共同市場基金會」和「兩岸企業家峰會」，在「九二共識」基礎上，致力推動兩岸各界交流合作，擴大兩岸產業融合發展，已經取得豐碩成果。

「兩岸企業家峰會」近2年來針對各項雙方產業重要議題，已有廣泛而深入的討論，雙方一致認為「中小企業合作」和「青年就業創業」是現階段兩岸應加強推動的重要議題。

另外，「比照內資待遇」及「一帶一路商機」也是眾多台商最為關切的議題。

蕭萬長表示，兩岸企業合作及產業融合，應基於「兩岸一家親的理念」，推動台資企業比照內資企業待遇，為兩岸企業合作注入新動能，體現兩岸共同體的合作意願。

他希望大陸國務院國發（2017） 5號文件「關於擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知」實施之後，在台商面臨經營困難問題時，大陸的相關部委可以提供協助。

蕭萬長表示，自己從2003年以來，已連續11次出席博鰲論壇，目前世界政經格局和區域經濟整合都出現重大轉折，自己深切認同和支持博鰲論壇在推動世界經濟全球化和貿易自由化所發揮的引領功能和所作出的貢獻。1060324

(中央社)