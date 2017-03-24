誘溫翠蘋妹購睡蓮治癌 業者涉廣告不實
藝人溫翠蘋妹妹罹乳癌，卻在業者說服下購買百萬睡蓮產品治癌。食藥署調查更發現，該業者還宣稱蓮花茶可清除自由基、化妝品可修復皮膚發炎，明顯違法，最重可罰新台幣400萬。
藝人溫翠蘋妹妹Jessica近年罹患乳癌，卻被業者說服，花了近百萬元購買宣稱可讓惡性腫瘤轉化成良性的睡蓮商品，甚至放棄正規治療，不料日前乳癌卻惡化為末期住進安寧病房，讓溫翠蘋怒控業者詐欺。
衛福部食藥署企科組科長黃維生今天受訪時表示，宜蘭縣衛生局獲悉後已介入稽查，初步發現2款產品有廣告不實問題，包括「睡蓮活力素」茶包，宣稱飲用可清除體內自由基，違反「食安法」第28條，明顯誇大不實，最重可罰400萬元。
另一款「阿淨水」則宣稱可以修復皮膚發炎、感染問題，涉及宣傳醫療效果，將依「化妝品管理條例」最重開罰5萬元，若再次違反，可命其歇業、停業一定時間，甚至廢止其公司登記。
黃維生說，目前宜蘭縣衛生局正和檢調介入調查，將視業者犯意和所得利益決定開罰金額，除了上述2產品，後續也發現部分產品有標示不完整等問題，會再進一步調查開罰。
黃維生指出，民國105年光是食品、藥品、醫療器材不當宣稱療效、誇大效果遭罰的就有多達8125件，共開罰約2億元；她提醒，有許可證的藥品才具有療效，否則統一視為食品，而食品僅提供熱量和營養，民眾不應輕信任何宣稱有療效的食品。1060324
(中央社)
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