川普提名海格提任駐日大使 日政府歡迎
美國總統川普今天正式宣布，將提名57歲的投資公司創業人海格提擔任下任美國駐日本大使。對此，日本政府表示歡迎。
來自美國田納西州的海格提（William Hagerty）曾創立私募股權公司－海格提投資公司（Hagerty Peterson），他在田納西州擔任過經濟局長，任職波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）時，曾奉派駐日3年，算是知日派。
之後，他在前總統老布希（George H.W. Bush）任內為白宮效力。去年美國總統大選，他原本是支持前佛羅里達州長傑布布希(Jeb Bush)，但在共和黨提名川普為總統候選人之後，他身為川普陣營田納西州財務委員長，對募資有所貢獻。川普當選後，他受邀參加行政交接團隊。
如果美國國會通過這項任命案，他將取代2013年駐日的卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）。
對於川普提名海格提出任駐日大使，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會上表示，海格提深受川普的信賴，也有旅居日本的經驗，日本政府對於這項提名表示歡迎。期待美日同盟能更加強化。
田納西州有日產汽車、普利司通等約160家日本企業設點投資，海格提在投資交涉上與日本企業有所往來。他與妻子、4個孩子都住在田納西州。1060324
(中央社)
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