大馬旅展台灣館正夯 章計平出席打氣

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駐馬來西亞台北經濟文化代表處代表章計平，在台灣觀光局駐吉隆坡辦事處主任巫宗霖陪同下，日前前往2017馬來西亞春季旅展台灣館，為台灣觀光代表團加油打氣。

駐馬代表處今日發表聲明說，為積極衝刺2017年赴台旅遊人次，台灣觀光局今年主打「LOHAS TAIWAN樂活台灣」，強調健康、永續的生活型態，更是這次從17日至19日旅展主辦單位唯一指定「亞洲最喜愛旅遊國家」。

樂活相關觀光產業，包括：台灣休閒農業發展協會等7家休閒農場、台灣遊樂區協會等6家主題樂園、台灣各縣市民宿協會帶來全台超過20家的優質民宿。另設置穆斯林專區提供穆斯林朋友優質旅遊配套。

章計平19日抵達位於太子世界貿易中心的台灣館後，親切至攤位向每位代表團成員加油打氣，亦帶領台灣觀光代言人「喔熊組長」及泰雅吉祥物前往各主力旅行社，表達各單位對推廣台灣旅遊的感謝之意。

章計平表示，政府正全力積極推動新南向政策，大馬赴台旅遊的人數位居東協10國首位，期盼今年能繼續大幅成長，具體落實新南向政策。

他說，台馬觀光交流一向密切，去年赴台旅遊的大馬遊客人數超過47萬人次，較前年大幅成長9.95%。而馬來西亞春季旅展是大馬上半年最重要的旅遊、推廣及促銷活動，歷屆旅展皆獲得民眾極佳評價，購買遊程極為踴躍，希望透過這些活動，今年赴台旅遊的大馬遊客人數能達到55萬人次目標。1060324

(中央社)