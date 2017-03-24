消防員休假救人 妻目睹讚賞

我要評比

宜蘭縣消防局小隊長洪啟舜今天在台北休假時，見義勇為協助處理一起車禍傷患救護。妻子當下看到丈夫救人使命感後，感動拍救人畫面，大讚「認真的男人最帥氣」。

洪啟舜下午休假時，在台北市承德路7段保養車輛，因為有民眾要報案一起車禍，跑進保養廠詢問附近地址，他才知道發生此事。

洪啟舜說，當下他立即趕赴馬路現場查看，發現1名機車騎士倒臥在血泊中。他先初步評估傷勢為左顴骨骨折、眼角撕裂傷及左大腿大面積骨折，但因手邊沒救護器材，於是先安撫傷者情緒、給予心理支持，等到救護車到場後進一步協助相關急救處置，直到最後由救護車送醫。

洪啟舜見義勇為的情況，一旁的妻子全程目睹，並感動拍下救人畫面，放在臉書上與朋友分享。網友紛按「讚」。

宜蘭縣消防局說，洪啟舜是消防局馬賽消防分隊高級救護技術員，過去就曾因執行孕婦急產，成功處置新生兒臍帶繞頸情形，獲得媒體報導。1060324

(中央社)