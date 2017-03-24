英雄獵人成罪犯？花蓮法扶今開座談會
爭議不斷！花蓮秀林鄉近兩年來，陸續發生族人至山林狩獵，涉違反《野保法》法令而遭判刑，族人不滿傳統被視為部落英雄的獵人竟然淪為罪犯，花蓮法扶基金會今邀請部落耆老與檢察官、法官舉行座談，探討如何在傳統狩獵規範與現行法令間取得平衡。
原住民族狩獵文化一直以來都是原住民族文化與國家法律的衝突點，法律扶助基金會花蓮分會與花蓮律師公會，今日舉行「原住民狩獵傳統規範與現行法令衝突與融合」座談會，邀請花蓮地檢署主任檢察官王怡任、花蓮地方法院庭長李水源分享實務經驗與法律上的分歧與爭議。
現場播放原住民狩獵文化田野調查記錄片，由布農族和太魯閣族耆老講述傳統狩獵規範，王怡仁以近年來原住民獵人容易在狩獵時觸犯法令的相關判決，探討因非持有自製獵槍、作為生活工具，並用於「傳統文化」與「祭祀」之用造成觸法情形。
「沒有獵人就沒有文化」，太魯閣族獵人蔡培火以獵人身分論述原住民狩獵文化內涵，希望國家法律站在《原住民基本法》的精神，讓原住民獵槍得以傳承狩獵技巧、文化禁忌永續資源、與大自然和協相處的智慧，雙方各自表述，踴躍交換意見。
花蓮律師公會理事長鍾年展表示，《槍砲條例》、《森林法》和《野保法》三法是原民常遇到的條例，槍砲條例從公布時法令嚴格，被抓到都會判以重罪，直到2001年後才有原民持槍除罪化的判決，保障原住民自製槍枝供生活工具之用。
但至今因涉及《原基法》與《野保法》除罪化，仍有歧異的看法，以台東布農族王光祿獵人案件為例，打獵給媽媽吃違反野保法，不過卻符合原住民基本法裡獵捕野生動物「自用」部分，都會影響法官的判決。
目前關於原住民自製獵槍法律上爭議，未將其具有重要性及代表性的特殊文化傳承列入考量，難免發生扞格難行，因此希望透過對談交流，讓社會大眾能對此有全盤且深入了解，最後終能獲致最佳的解決方案。
(中時)
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