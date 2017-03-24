邦尼爾手作烘焙 用安心豬做鹹麵包

邦尼爾鮮豚系列鹹麵包(業者提供)

豚五花佛卡夏(業者提供)

鮮豚咖哩丹麥(業者提供)

崇越科技集團旗下的烘焙品牌「邦尼爾手作烘焙」，近期推出兩款新品「鮮豚咖哩丹麥」、「豚五花佛卡夏」，除了美味更強調安心食材，這兩款新品使用的安永鮮物的「安永鮮豚」健康豬肉，成長在太陽能+電腦溫控豬舍，餵食的是無藥物殘留的季節時蔬、有機地瓜，還有營養師特別調製的營養配方，讓肉質細嫩沒有肉腥味，號稱「乾淨到除了叫聲之外都可以吃」。

鮮豚咖哩丹麥以製的丹麥千層派皮為基底，加入安永鮮豚-豬絞肉與紅蘿蔔丁、洋蔥丁、大蒜、咖哩粉拌炒後的餡料，最後撒上英國皇家乳酪絲烘烤，出爐香味撲鼻；豚五花佛卡夏則選用選用安永鮮豚-豬五花部位，先以鹽麴醃漬，佐以玉米筍、小番茄、綠花椰等新鮮蔬果，搭配以日本麵粉製作的佛卡夏，吃起來非常Q彈。

這兩款以安心健康為訴求的中西合併鹹口味麵包，於3月27日在全省安永鮮物門市推出。2017年3月27日~4月30日，上市嘗鮮價60元/個；上市期間於安永鮮物門市消費滿500元，即可享加購價45元/個。主廚建議這兩款麵包食用前放入烤箱回烤，滋味更棒！

(中時)