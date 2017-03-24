吳鳳科大「緊急移動逃生氣墊床」 1人就辦得到
逃生救護1人就辦得到！這是吳鳳科技大學長照護理系師生共同研發的「緊急移動逃生氣墊床」，當不慎發生火災時，該床墊1人就可以操作、還附有氧氣面罩，可延長救援時間，該設計於今年1月取得台灣專利。
長期照護助理教授林健男指出，因常到國內一些養護中心常有火災事故發生，加上人力短缺，要移動一個患者需要出動4人才能抬起，加上移動病床體積龐大，常阻塞逃脫空間，總無法於第一時間讓患者與救護者安全逃離現場而釀憾事。
有鑑於此，指導老師林健男與6位學生黃正德、莊東衛、徐笠耘、蔡盈萱、陳思婷、陳層乘耗時6月合力研發「緊急移動逃生氣墊床」，當發生事故時，可減少救護者人力負擔、讓逃脫空間不再阻塞。
林健男表示，使用防褥氣床墊，可讓高齡、長期臥病在床的患者避免褥瘡產生，當患者需要緊急撤離的情況下，僅能以人力徒手搬運病床，然而病床體積大又重，不利搬運，為此將氣墊床設有兩束縛結構可固定病患，避免患者滑落於地。也在前後端各設計2把手及氣墊床側面設置二出氣孔，可使呼吸罩插入氣墊床上出氣孔，將其罩裝置於病患及救護者口鼻處，由氣體床提供空氣，有助於在逃脫時，避免吸入有害氣體。
林健男說，該設計也於今年1月申請通過台灣專利，目前正爭取大陸專利，現也有廠商看準商機，想向他們購買，他透露，該氣墊床還會再改良，讓救護者更易救護。
(中時)
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