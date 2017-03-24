扯 陸劇中燒焦屍體竟是黑人假扮
中國大陸網友日前爆料，2001年播出的電視劇「少年包青天」中，讓人驚駭的燒焦乾屍，竟是黑人假扮的。
陸媒觀察者網報導，網友「晨曦中的蘑菇」22日在微博推文，發現一個童年驚天大秘密，「少年包青天第二部」第37集劇情中，竟然由黑人扮演燒焦的乾屍。
晨曦中的蘑菇說，當年年紀小，屍體也不敢細看，沒想到重溫經典竟然發現這麼神奇的一幕。
「少年包青天」是根據古典著作「三俠五義」改編的古裝連續劇，劇集主要講述少年時期包拯的破案事蹟及愛情故事。
年輕的包拯和師爺公孫策查出連環殺人案的兇手，來自丁家村的四兄弟。他們的村子在10年前慘遭山賊滅村，於是他們以殘忍的手段殺害犯人報仇。
他們把人殺死後燒焦，帶到村子的墳地裡祭奠。那些燒焦的乾屍，竟是黑人兄弟扮演的。
網友紛紛表示：「給導演跪了」、「原本是陰影，現在卻笑噴了」、「以後得把少包當段子系列來看」。1060324
(中央社)
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