富邦明拚隊史首勝 黃亦志挑戰第2年輕先發勝
富邦悍將明天開幕戰將於新莊棒球場交手中信兄弟，歷史性首戰的先發重任交給年輕好手黃亦志，24歲的他在中職歷來開幕戰先發中排名第4年輕，明天不僅要力拚隊史首勝，也有望成為史上第2年輕的開幕戰勝投。
黃亦志在2015年季中選秀第3輪被義大犀牛（富邦悍將前身）選進，去年在中職首個球季出賽11場都是先發，而他在去年總冠軍賽第4戰繳出先發5局失1分的精彩表現，成為球隊奪冠的關鍵人物之一。
今年是黃亦志生涯第2個球季，春訓第1天他就向投手教練余文彬表達希望能爭取擔任開幕戰先發，但葉總早早就屬意把首戰先發重任交給洋投羅力，只是在羅力開幕戰前腹肌拉傷，開幕戰改派黃亦志，葉總表示：「他有這樣的企圖心（爭開幕戰先發）非常好，老天也有照他安排。」
過去中職開幕戰最年輕先發是1997年的統一獅吳俊良（22歲11個月），之後依序是2012年兄弟象林煜清（23歲3個月）、2002年統一獅曾翊誠（23歲7個月），黃亦志排第4，其中林煜清不僅是聯盟首位新人在開幕戰初登板就奪先發勝的球員，也是最年輕開幕戰先發勝投（1998年開幕戰因雨延賽，吳俊良勝投不列入記錄）。
(中時電子報)
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