賞鳥趁現在！受氣候影響 嘉義鰲鼓溼地鳥況豐富

受天候影響，鰲鼓溼地目前鳥況仍相當豐富。（嘉義林管處提供）

賞鳥趁現在！因受氣候影響，延緩嘉義鰲鼓濕地候鳥北返腳步，嘉義林區管理處指出，鰲鼓溼地目前仍有5000多隻琵嘴鴨、1000多隻鸕鷀和100多隻尖尾鴨、黑面琵鷺與數10種過冬鳥，鳥況仍相當豐富。

林管處指出，因鰲鼓濕地外堤道路長約14公里，首次造訪濕地的遊客在開車的途中很容易和候鳥擦身而過，因此林管處整理出幾個賞鳥熱點參考，像是由北堤端進入濕地轉往西堤後，從1號賞鳥亭到3號賞鳥亭間的近岸淺灘常有高蹺鴴及青足鷸等鷸鴴科鳥類，來到4號亭，大量聚集的琵嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鴨盛景讓人驚嘆，有機會還可看見鴨群用團體繞圈力量覓食水下生物的情景。

林管處表示，每年3月都是候鳥往北繁殖的時間，但因氣候影響，鰲鼓濕地候鳥延長停留時間，因此目前鳥況仍十分精彩，也為賞鳥、秒殺底片的最佳時機，錯過就要等明年。

(中時)