移送通緝犯到一半 女毒犯羊水破了

已懷孕的王姓女子為毒品通緝犯，今（24日）凌晨1時許於三峽區文化路民宅遭三峽警局員警查獲，訊後於上午8時30分許要將王姓女子移送地檢署時，王女突稱羊水破了，「我要生了！」警方緊急派員護送王女至恩主公醫院，於12時順利生產，母子均安。案經新北地檢考量王女狀況特殊，先撤銷王女通緝令，待產後恢復後，再到案執行。

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(中時)