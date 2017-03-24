埃及前總統穆巴拉克獲釋 離開軍醫院

我要評比

埃及遭罷黜總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）的律師表示，穆巴拉克已經離開6年監禁期間大半時間住進的軍醫院。

埃及最高上訴法院就2011年人民起義涉入殺害示威者一案，本月宣判穆巴拉克無罪。穆巴拉克因這場起義遭推翻。

被問到穆巴拉克是否已在今天離開醫院時，穆巴拉克律師告訴記者，「是的」。

穆巴拉克被控在人民起義18天中下令殺害示威群眾，當時警方與抗議群眾爆發衝突，造成約850人喪生。

穆巴拉克2012年被判無期徒刑，但上訴法院要求重審，2年後駁回控訴。

埃及最高上訴法院本月2日就涉嫌謀殺者一案，宣判穆巴拉克無罪。（譯者：中央社蔡佳伶）1060324

(中央社)