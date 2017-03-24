蔡總統：電競適用運動產業發展條例
總統蔡英文今天體驗成為電競世界的弓箭手，她說，「電競專長」也可以比照一般運動選手，成為替代役評選項目；未來電競技藝將適用運動產業發展條例，電競產業將會更蓬勃發展。
蔡總統晚間在臉書發文指出，她今天到台灣的世界冠軍「閃電狼」（Flash Wolves）職業電競隊的訓練基地。
蔡總統表示，她帶來兩個好消息，第一個，未來「電競專長」也可以比照一般運動選手，成為替代役評選項目；第二個，是未來電競技藝將適用「運動產業發展條例」，電競產業將會更蓬勃發展。
她說，要謝謝「閃電狼」，帶著她使用「艾希」這個謹慎出擊的弓箭手，讓她也能夠體驗電競的世界。
總統說，她相信，只要讓產業更健全，未來玩電競的孩子，就會像學任何技藝一樣，都有機會成為國家最重要的人才，「我支持各位選手，也以大家為榮！」1060324
(中央社)
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