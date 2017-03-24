保母車失竊 車內2童8小時後尋獲

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加州1名粗心保母23日晚開車外出辦事，將2名受託照顧的幼童放在車內，不料車被偷走，只有1、2歲大的小兄弟也被帶走。警方找到遭竊車輛時，發現2兄弟安然待在車內。

美國國家廣播公司（NBC）和美國廣播公司（ABC）分台WCVB報導，大教堂城（Cathedral City）警方表示，河濱郡（Riverside County）警察於凌晨2點40分前後，找到這輛棄置的白色本田雅歌（Honda Accord）汽車，車內發現寇蒂茲兄弟的身影。

當局表示，1歲的杰登．寇蒂茲（Jayden Cortez）和2歲的卡羅斯．寇蒂茲（Carlos Cortez）將先送到醫院檢查，然後再送回大教堂城。

竊賊將內有2名幼童的車開走後，加州公路警察（California Highway Patrol）23日晚間發布安柏警戒（Amer Alert）。警方表示，2名男嬰在23日晚間6時45分前後被綁走。偷車賊目前身分和行蹤皆不明。

警方是在洛杉磯以東約161公里的沙漠溫泉（Desert Hot Springs）尋獲被竊車輛和2名男童。

(中央社)