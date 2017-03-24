侯怡君親吐結怨利菁始末 被諷與許純美共事一夫

侯怡君揭與利菁結怨始末。(本報系資料照)

陳沂認為不管怎樣，侯怡君都不該人身攻擊。(取自陳沂臉書)

侯怡君昨日在新戲記者會對利菁人身攻擊，事後還在臉書一度槓上為利菁抱不平的網路名人陳沂，「妳懂什麼？妳知道過程發生了什麼事嗎？妳知道事情真相與來龍去脈嗎？過去的事情，妳在現場嗎？沒有，請您謹慎發言。」對此，她剛剛也向媒體公開10年前與利菁結怨始末，曾被利菁笑與許純美共事一夫。

據《蘋果日報》報導，蕭大陸曾遭許純美指控是同性戀，兩人曾經同居，讓當時和蕭大陸交往的侯怡君又氣又心疼，之後她上利菁節目《紅色風暴》，又被利菁拿來開玩笑，稱她與許純美「兩女共事一夫」。

雖然事後侯怡君經紀人請製作單位刪掉這段，但侯怡君直言已受到侮辱，「我永遠忘不了那輕蔑刻薄、語帶嘲諷的踐踏。」對於侯怡君與利菁的昔日恩怨，陳沂就回應：「我覺得不管侯怡君跟利菁有任何恩怨，都不應該用變性這件事做人身攻擊。」

(中時電子報)