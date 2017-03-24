總統變菜農 賈梅PO文遭網友吐槽做戲

西非國家甘比亞前總統賈梅放逐赤道幾內亞後，搖身一變當起菜農，並將相片PO上社群媒體，有網友戲謔他是為了照相而故作務農姿態。

照片上，51歲的賈梅（Yahya Jammeh）全身依然穿著他的招牌白色長衣，與赤道幾內亞（Equatorial Guinea）75歲總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）站在一片非常乾淨的農地上，邊欣賞一大片菜園邊聊天。

外界推測，這片農場應該是座落於恩格瑪老家孟谷瑪（Mongomo）。

甘比亞於去年12月1日舉行全國大選，賈梅輸給同為51歲的對手巴羅（Adama Barrow）。他雖於第一時間認輸卻於數日後反悔，拒絕下台，且不排除以武力保護已長達22年的權力。

最終在多方壓力與西非多國大軍壓境下，賈梅不得不於1月21日公開宣布下台，結束長達22年的強人統治，和平移轉政權給巴羅，並於數日內被放逐到鄰國赤道幾內亞。

根據「非洲新聞網」（africanews）報導，賈梅看上去身形似乎比原來瘦小些。

本月稍早，當地媒體曾經披露賈梅將全心投入農業，並稱賈梅除了務農，已經不再參與任何政治事務。不過目前並不清楚他計畫投資哪種農產品的栽培與耕作。

有網友戲稱照片上的賈梅彎著腰、拿著農具在一片雜草間工作，似乎只是為了配合照相罷了。1060324

(中央社)