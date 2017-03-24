總統變菜農 賈梅PO文遭網友吐槽做戲
西非國家甘比亞前總統賈梅放逐赤道幾內亞後，搖身一變當起菜農，並將相片PO上社群媒體，有網友戲謔他是為了照相而故作務農姿態。
照片上，51歲的賈梅（Yahya Jammeh）全身依然穿著他的招牌白色長衣，與赤道幾內亞（Equatorial Guinea）75歲總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）站在一片非常乾淨的農地上，邊欣賞一大片菜園邊聊天。
外界推測，這片農場應該是座落於恩格瑪老家孟谷瑪（Mongomo）。
甘比亞於去年12月1日舉行全國大選，賈梅輸給同為51歲的對手巴羅（Adama Barrow）。他雖於第一時間認輸卻於數日後反悔，拒絕下台，且不排除以武力保護已長達22年的權力。
最終在多方壓力與西非多國大軍壓境下，賈梅不得不於1月21日公開宣布下台，結束長達22年的強人統治，和平移轉政權給巴羅，並於數日內被放逐到鄰國赤道幾內亞。
根據「非洲新聞網」（africanews）報導，賈梅看上去身形似乎比原來瘦小些。
本月稍早，當地媒體曾經披露賈梅將全心投入農業，並稱賈梅除了務農，已經不再參與任何政治事務。不過目前並不清楚他計畫投資哪種農產品的栽培與耕作。
有網友戲稱照片上的賈梅彎著腰、拿著農具在一片雜草間工作，似乎只是為了配合照相罷了。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。