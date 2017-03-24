B1A4振永自信當好爸爸 燦多人氣差

韓國男團B1A4隊長振永今天說，有信心以後能當好爸爸；成員燦多坦言很少受邀到其他團員家，常弄髒別人家被列為拒絕往來戶。

B1A4出道6年，由振永、CNU、燦多、Baro和孔燦組成，振永去年曾演出人氣韓劇「雲畫的月光」。睽違3年多再度來台開唱，明晚在台北國際會議中心舉辦「B1A4 LIVE SPACE 2017 IN TAIWAN」。

中午搭機抵台，下午在台北接受媒體聯訪，先用中文說「大家好，我們是B1A4」打招呼。談起參加韓國綜藝節目「超人回來了」，振永在節目中陪伴孩子們玩耍，直呼非常有信心以後能當好爸爸，最大祕訣是要站在孩子立場思考。

燦多20日剛過25歲生日，粉絲在韓國地鐵及公車站準備看板照片應援，讓他非常感動；不過，立刻被團員踢爆去年原要開直播幫燦多慶生，結果被燦多發現直接破哏，驚喜破局，振永直呼「如果是我，就會裝作不知道」。

團員已分開住，近來CNU、振永、燦多搬新家，預計要辦喬遷宴，但常弄髒別人家的團員會不被邀請，燦多坦言其他人很少邀他和振永去玩，振永連忙解釋現在變得很會整理房間，較受歡迎，Baro也說「振永哥很奇怪，一個人住非常會整理，變乾淨」。

Baro妹妹I日前出道，Baro說，心情非常好，家人都非常恭喜及支持，妹妹一直表現很好，最擔心她的身體狀況，會建議妹妹該如何管理體力及健康。1060324

(中央社)