民航法規放寬 60公分自拍棒可攜帶上機

腳架、自拍棒管徑不超過1公分，收合後高度在60公分內，即可攜帶上機。（資料照片／中新社）

民航局公布，即日起水銀體溫計、曾因安全問題被召回的鋰電池及因此被召回的問題收機，都禁止隨身攜帶上機！

民航局22日公告修正民航法規「旅客及組員可攜帶或託運上機之危險物品」及「其他有影響飛航安全之虞不得攜帶進入航空器之物品名稱」。舉凡水銀體溫計、曾因安全問題被召回的鋰電池及因此被召回的問題手機，均禁止隨身攜帶上機。

此外，小型醫療或診療用水銀溫度計原可攜帶上機，但因水銀具腐蝕性，且過去曾有旅客攜帶時不小心打破，可能對飛機造成危害，修正為僅能放置於託運行李。

不過民航局這次修正也將腳架、自拍棒的規定放寬。管徑不超過1公分，可伸縮，收合後高度在60公分內（原規定25公分），即可攜帶上機。

(中時電子報)