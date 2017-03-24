布拉德：Fed應開始縮減資產負債表

我要評比

聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)週五在曼菲斯經濟俱樂部演說時指出，在聯準會(Fed)本月決議10年來第3度升息後，現在應考慮藉由停止對到期公債與資產的再投資，開始縮減當前高達4.5照美元的資產負債表。

他解釋對資產負債表政策的調整，可視為Fed不用透過倚賴升息路徑，就可讓Fed貨幣政策正常化的方式之一。

(工商)