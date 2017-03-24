農博倒數30天 鄭文燦搶先與孩童體驗手作DIY

農博倒數30天。(蔡依珍攝)

鄭文燦搶先和小朋友體驗手作DIY。(蔡依珍攝)

鄭文燦搶先和小朋友體驗手作DIY。(蔡依珍攝)

鄭文燦搶先和小朋友體驗手作DIY。(蔡依珍攝)

鄭文燦搶先和小朋友體驗手作DIY。(蔡依珍攝)

鄭文燦搶先和小朋友體驗手作DIY。(蔡依珍攝)

桃園農業博覽會倒數30天，桃園市長鄭文燦今預告，30公頃將有7個展區、2個劇場、3個市集、3個企業形象區、4個景觀區，現場還會有手作體驗DIY攤位，像是以廢棄物回收再利用製成木棧板小椅子，以桃園名米搗麻糬，天然芒草草編成黃色小鴉等，全都能免費體驗並帶回手作成品，寓教於樂。

桃園市長鄭文燦說，農博有四大特色，第一個為「循環經濟」，增加物品的再生利用，體現3R（減量Reduce、再利用Reuse、回收Recycle）概念；第二個為「地景藝術」，呈現植物地景；第三個為「綠色生活」，提倡環保理念，減輕環境負擔；第四個為「科技農業」，展現未來農業發展趨勢。

農博的8個展區分別為教育專區、米食文化、微笑牧場、農村再生、客家工藝、原民造屋、青創市集及環保再生展區；有2個劇場：草地劇場及大地劇場，在農博期間會舉辦音樂會及表演活動；並規劃青創市集及美食專區，3個企業形象區，包括奉茶亭、生命樹及光電埤塘。

鄭文燦進一步解釋，「光電埤塘」是在埤塘水面上，設置浮島式的發電系統，目前市府已與水利會協調，將在全市160口埤塘陸續設置光電埤塘，提升埤塘效益，這也是未來產電的新趨勢；同時還有全國首座的現代「奉茶亭」及薄膜式太陽能「生命樹」，奉茶亭提供來自空氣中的潔淨飲用水，每日可供應超過1500人次飲用，而生命樹則利用太陽能發電，具有戶外休憩及手機即時充電功能。

鄭文燦說，農博以永續經營為目標，農博結束後，基地會作為環境教育的場所，並發展為新屋的亮點，結合周邊觀音蓮花園休閒農業區、永安漁港，加上鄰近桃園國際機場，可讓國際旅客一出機場，就到農博基地遊憩，發展為桃園觀光特色。

「桃園的未來不僅要持續產業發展，也要兼顧環境保育！」邀請大家4月22日至5月14日期間，來新屋氣象站旁農博基地參觀桃園農業博覽會。

(中時)