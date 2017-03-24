張高麗：堅持九二共識深化兩岸經濟合作

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中國大陸國務院副總理張高麗今天在博鰲亞洲論壇與前副總統蕭萬長會面。張高麗重申「九二共識」、「反台獨」，但也強調大陸會繼續深化兩岸的經濟合作，進一步增進兩岸發展。

博鰲亞洲論壇2017年年會23至26日登場。蕭萬長今年再度以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，並於傍晚6時許和中共政治局常委、中國大陸國務院排名第一的副總理張高麗會面。

張高麗表示，非常歡迎蕭萬長等人參加博鰲亞洲論壇，他也再次表明中國對台灣一貫的立場和政策，就是「堅持一個中國原則的九二共識政治基礎」以及「堅決反對台獨的分裂勢力」。

他強調，同時大陸還要繼續推出各項措施深化兩岸經濟合作，包括更進一步增進兩岸發展，制定一些新的措施使台灣民眾到中國就業、創業、學習、培訓等，「我們要維護兩岸和平與穩定」。

台灣方面陪同出席會面的還有兩岸共同市場基金會最高顧問、前外交部長錢復，以及兩岸共同市場基金會董事長詹火生。張高麗在會見過程中以「榮譽董事長」稱呼蕭萬長。

大陸方面則由中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍、中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘等陪同會面。

據轉述，會見進行約14分鐘。張高麗致詞約3分半鐘，其中用了30秒的時間歡迎、寒暄，花了1分10秒談大陸對台政策，用了1分40秒的時間講述大陸內部經濟成長、扶貧、大陸經濟轉型、調整結構等。1060324

(中央社)