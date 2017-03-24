張高麗：堅持九二共識深化兩岸經濟合作
中國大陸國務院副總理張高麗今天在博鰲亞洲論壇與前副總統蕭萬長會面。張高麗重申「九二共識」、「反台獨」，但也強調大陸會繼續深化兩岸的經濟合作，進一步增進兩岸發展。
博鰲亞洲論壇2017年年會23至26日登場。蕭萬長今年再度以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，並於傍晚6時許和中共政治局常委、中國大陸國務院排名第一的副總理張高麗會面。
張高麗表示，非常歡迎蕭萬長等人參加博鰲亞洲論壇，他也再次表明中國對台灣一貫的立場和政策，就是「堅持一個中國原則的九二共識政治基礎」以及「堅決反對台獨的分裂勢力」。
他強調，同時大陸還要繼續推出各項措施深化兩岸經濟合作，包括更進一步增進兩岸發展，制定一些新的措施使台灣民眾到中國就業、創業、學習、培訓等，「我們要維護兩岸和平與穩定」。
台灣方面陪同出席會面的還有兩岸共同市場基金會最高顧問、前外交部長錢復，以及兩岸共同市場基金會董事長詹火生。張高麗在會見過程中以「榮譽董事長」稱呼蕭萬長。
大陸方面則由中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍、中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘等陪同會面。
據轉述，會見進行約14分鐘。張高麗致詞約3分半鐘，其中用了30秒的時間歡迎、寒暄，花了1分10秒談大陸對台政策，用了1分40秒的時間講述大陸內部經濟成長、扶貧、大陸經濟轉型、調整結構等。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。