從瀕廢校到變熱門小學 虎山實小明歡度百年校慶
從瀕臨廢校成為台南最受矚目的實驗小學，創校於1907年的虎山實小，今年屆滿100歲，迎接百年校慶，明天將在校長林勇成及家長會長甘淙文帶領下，舉辦「虎山百周年校慶暨社區運動大會」，歷屆校友200餘人將從全省各地返校，預料將盛況空前。
原為虎山國小的虎山實小，去年剛轉型為實驗小學，回溯虎山國小歷史，昔為糖廠學校，幾年前一度瀕臨廢校，卻又搖身一變成為炙手可熱的實驗小學，100年來，從風華走向谷底，又再重現風華，現在已是台南的「明星小學」。
虎山原是糖廠附設的糖廠員工子弟學校，日治時期，台灣製糖株式會社車路墘製糖所在日明治43年（1910年）成立時，為解決員工子女的就學問題，遂向台灣總督府等機關申請成立小學。
虎山最初只設有1班，由校長及1名教師授課，昭和3年（1928年）才變為2班，並增加1名教師，到了昭和16年（1941年）時，順應日本教育政策，改名「豐榮國民學校」。
光復後、1946年，由車路墘糖廠報請臺糖公司設立為「臺糖第七小學」，1949年，奉令更名為「虎山代用國民學校」，1951年9月增設幼稚班。
民國57年（1968年）實施9年國民教育，臺糖的代用國校遂移交給台南縣政府，學校遂成為仁德鄉虎山國民小學，2000年，台南縣市合併為台南市。
虎山國小原為糖廠員工子女就讀學校，地處偏遠，幾年前，一度面臨廢校，林勇成於2012年上任後，應用學校周邊自然環境，將虎山國小打造成生態學校，推動ECO SCHOOL生態學校課程，邀請珍古德博士蒞校，並加入臺美生態學校聯盟，使得虎山國小從每個年級只有個位數學生，一躍成為台南唯一一間連續3年增班的學校。
2015年。虎山國小獲頒教育部教學卓越金質獎。同年11月，又榮獲環保署頒發 Eco Campus 最高榮譽象徵～綠旗，這是台灣第一所本土認證的綠旗學校。去年8月1日，虎山國小實驗教育計畫獲教育部通過，改名為虎山實驗小學。學校自105學年開始，一學年分成四學季，此外，由於教室不足，已被列為管制學區，一年級只招收1班。
林勇成表示，欣逢百年校慶，在校友們楊信賢、李春果、楊懷禮、權體強等人的努力下，與校友兼師長的謝金美教授從旁協助，將有200多位校友返校歡聚敘舊，並在學校共同種植一棵百年校慶樹、分享校慶蛋糕，下午舉行虎山校友會成立大會，並安排原糖廠宿舍巡禮及參觀十鼓文創園區，讓百年校慶校友返校活動劃下圓滿的句點。
(中時)
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