大甲鎮瀾宮媽祖遶境起駕 大批信徒湧進
大甲鎮瀾宮媽祖24日晚間起駕遶境進香，大甲區午後陸續擁進信徒，各宮廟陣頭前來祭拜，沿途搭設點心站提供香客餐點，中市文化局觀禮臺安排傳統技藝團體獻藝熱鬧滾滾。入夜後，鎮瀾宮內外人頭鑽動寸步難行，深夜11時媽祖鑾轎起駕出廟門，現場鑼鼓喧天、鞭炮聲震耳欲聾，信徒擁簇恭送媽祖遶境。
大甲鎮瀾宮媽祖今天深夜起駕，由水尾橋出城展開為期九天八夜遶境活動。大甲市區上午就陸續出現香客身影，水尾橋為外地香客大甲市區首站，在地信徒兄妹信徒洪炎煌、洪雅玲及洪春城等一早就在中山路與經國路口搭起素食點心及飲品站，7年來媽祖起駕當天，提供上萬人次信徒餐點。
義和里長王啟明連續15年來每年動員百餘義工，花3個工作天製作2萬5000顆素粽，在水尾橋設點心站供外地信徒取用。王啟明表示，午後提供餐點希望遠到香客不要受飢能一路追隨媽祖鑾轎，完成遶境進香心願。
鎮瀾宮廣場下午出現持著「垃圾分類」、「少香減紙」等海報宣導牌的上百人隊伍，由沿途宣導垃圾汙染減量。
台中市文化局「2017臺中媽祖國際觀光文化節」活動昨天在中山路與經國路口搭設觀禮台，晚間安排大甲五十三庄、台中聲五洲掌中劇團、新藝芳歌劇團等傳統技藝團體到場獻藝。
鎮瀾宮廣場及觀禮台先後邀請台中教育大學副教授林茂賢到場，介紹傳統科儀和陣頭文化，讓民眾及香客看「熱鬧」、也能看「門道」，深入了解台灣民俗活動及藝陣文化的社會歷史價值。
大甲市區今天從早到晚熱鬧一整天，不少香客先到鎮瀾宮祭拜後，在媽祖起駕前就提前出發，尤其入夜後，鎮瀾宮附近及繞境沿途擠滿香客，鞭炮震天響、鑼鼓喧天、煙火點亮天際，越夜越美麗彷彿不夜城。
(中時)
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