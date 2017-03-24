改造翻轉頂樓西曬屋　再現節能舒適好宅

譚海韻以綠建築專業改造頂樓西曬屋，居住起來節能省電又舒適。（陳淑芬攝）

雙層牆、雙層窗是解決嚴重西曬牆面的節能方法。（陳淑芬攝）

浴室裝設通風扇24小時開啟，可解決濕氣及通風問題。（陳淑芬攝）

西曬屋經專業改造，也可住得節能舒適！邱繼哲及譚海韻兩夫妻在10多年前南下中市看房買屋，接手1間嚴重西曬的頂樓屋，以綠建築專長改造整成通風、防熱、宜居，省電近2/3的舒適好宅。

邱繼哲及譚海韻兩人原在綠建築研究中心工作，在2006年計畫南下中市看屋買房，位於南屯區的1間姊妹屋主，從事網購在家工作裝潢2個月進住後，因頂樓嚴重西曬，屋內大開冷氣仍悶熱難耐而想轉手，兩夫妻認為透過綠改造即可改善，就買下重新規畫，以擁有的綠建築專業動手打造新風華的節能屋。

譚海韻分析指出，「綠化」意指生態、節能、減廢及健康，外遮陽及隔熱的設計可節能、通風則達到生活健康需求。她提醒民眾，各個生活空間都要注意通風問題，廚房會產生油煙；辦公室內很多的三C產品運作時會產生有機揮發物質；廁所不通風容易發霉，這些通風問題都會影響家人健康。

譚海韻說，「雙層牆」及「窗層窗」可大幅改善西曬牆面問題，「雙層牆」是在內牆再加上木牆或矽酸鈣板，中間夾入岩棉等不同材料，雖花費不昂貴，但隔熱效果極佳，一面10.5平方公尺的牆面，DIY僅約1萬8000萬元可完成，找人施工約4個工作天須提高到3萬元。

「窗層窗」是在兩層玻璃窗之間加裝1組百葉窗簾，在西曬時放下百葉窗，打開外窗、關閉內窗，太陽曬到百葉窗後，熱度可由打開外窗漂走；冬天放下百葉窗，關閉外窗、打開內窗，讓太陽照熱百葉窗熱度可傳達進室內，並透過暖熱空氣的對流，讓室內維持溫暖。

「生活小改造，都是節能健康不可忽使ˋ重點」譚海韻表示，廁所及廚房24小時排氣才可以通風，抽油煙機及冷氣機都有變頻產品；每個房間可打通風洞、房門可留通風口；廚房門方可加裝側面排氣扇。當時2大居住，平均2個月電費僅約為3000元，相較於原屋主2個月電費破萬元，節電近2/3就可看出整體效果。

邱繼哲及譚海韻因參與台達電子文教基金會協助住家節能改造計畫，而成立台灣綠適居協會，開設節能課程，並協助民眾改造居住環境。2007年協助改善25個家庭住處，各針對最耗電部份對症下藥進行改造，省電量最高可達68％之譜。

「聽屋主解說這間改造節能屋，讓我很驚艷！」目前向譚海韻承租造屋的陳藝瑄說，位於頂樓西曬約30坪房子，夏天白天以冷氣或通風扇維持室內溫度攝氏26度，不但節能省電而且舒適，室內外溫差約攝氏4度，隔熱效果好。

陳藝瑄表示，浴室的通風扇及電燈開關分離，通風扇24小時開啟，並規畫不同使用的功能燈源，浴室雖然沒有對外窗，但改造後通風佳、不發霉，都是節能又健康的貼心設計，全家住得溫馨又健康。

(中時)