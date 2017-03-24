DRAM晶片飆漲 美光業績開外掛

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我要評比

受惠於動態隨機存取記憶體(DRAM)晶片價格狂飆，美商記憶體晶片大廠美光(Micron)業績直上雲霄，不但上季獲利表現搶眼，本季每股盈餘預測更較市場預期高出近7成，讓華爾街分析師喜出望外。

財報財測雙雙開高，美光股價如吃下大補丸，周五早盤跳漲至29.44美元，漲幅高達11％。

(工商)