開放農藥氟派瑞惹議 食藥署：暫緩實施
日、澳、歐盟都禁用的農藥「氟派瑞」，食藥署日前公告開放可用於茶葉中，引發各界反彈。食藥署今雖表示，經評估氟派瑞無致癌疑慮，但晚間食藥署仍宣布將「暫緩實施」。
衛生福利部日前預告「農藥殘留容許量標準」，宣布開放茶葉使用農藥「氟派瑞」，但實際上，這款農藥在日本、澳洲、歐盟等國目前都是禁用的，國際食品法典委員會（Codex）也未針對茶葉訂有氟派瑞限量標準，但食藥署卻領先多國，一開放限量就高達6ppm，引發朝野立委反彈。
面對接連不斷的爭議，行政院食安辦、食藥署、農委會防檢局今天下午邀集毒理學、毒物學、植物病理、食品科學、醫學等專家召開會議。
會後食藥署、農委會更聯合發布新聞稿，宣稱經專家討論，評估氟派瑞用在茶葉上的毒理、殘留試驗、殘留標準評估等，認為「符合國內法規及國際對於農藥登記之原則」，且殘留容許量符合國際標準訂定原則。
此外，新聞稿中更強調氟派瑞並無致癌疑慮，將視各界提供的資料再決定是否重新評估。
不過，晚間9時許卻再次發布新聞稿，宣布「為了重視民意，加強溝通」，開放茶葉使用「氟派瑞」的新制將暫緩實施。1060324
(中央社)
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