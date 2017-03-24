拍戲吊鋼絲遭鎖喉送醫 于小彤微博報平安

于小彤拍武打戲時傷及頸部。（取自新浪微博＠電視劇花謝花飛花滿天）

《花謝花飛花滿天》主角包括何潤東（左）與于小彤。（取自新浪微博＠何潤東）

3月23日晚上傳出大陸男星于小彤拍攝古裝新戲《花謝花飛花滿天》時，由於工作人員操作不當，導致他被拉到半空中時，頸部被鋼絲「鎖喉」，摔落地面，立刻被緊急送醫治療，引發粉絲關注。于小彤與劇組今天（3月24日）分別透過微博報平安，表示只是頸部碰撞鋼絲，醫院檢查無礙，已恢復正常拍攝。

于小彤表示：「有驚無險～一切都好，大家放心！」《花謝花飛花滿天》官微則強調于小彤很敬業：「經跟劇組多方確認，於小彤當時確實被威亞刮到，但並不像網傳那樣嚴重，于小彤也是非常敬業，經檢查無礙並繼續拍攝，這兩天工作都在正常進行中。謝謝大家關心。同時，劇組一定會加強安全保護措施，確保各位演職以及工作。」

(旺報)