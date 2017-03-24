文在寅宣布參選南韓總統 民調暫領先
南韓最大在野黨「共同民主黨」前黨魁文在寅，24日正式宣布參加下屆總統選舉，表示將匯聚民心，達到政權交替。南韓大選將於5月9日舉行進行，各政黨預計於3月底或4月初選出黨內候選人。
文在寅通過社交媒體發布影片，正式宣布參選。他說，自己將「與國民一起出馬，以國民之力，實現政權交替」。文在寅一直被視作南韓下屆總統的有力競選人，但先前一直沒有正式宣布參選。
民調機構「蓋洛普韓國」24日發布的調查結果顯示，下屆大選可能參選人中，文在寅以31%的支持率穩居榜首，連續12周居首。共同民主黨籍、忠清南道知事安熙正為17%的支持率位列第二，其後為國民之黨前黨魁安哲秀；共同民主黨籍、城南市市長李在明；以及自由韓國黨（原新國家黨）籍、慶尚南道知事洪準杓，支持率分別是10%、8%和6%。
政黨支持率方面，共同民主黨的支持率為42%，國民之黨和自由韓國黨各為13%，同列第二。正義黨和脫離原新國家黨的「非朴派」新黨「正黨」分別以5%和4%的支持率位列第三和第四。
分析認為，鑑於目前民意要求政權交替的呼聲較高，共同民主黨最終推出的候選人在大選中獲勝的可能性較大。此外，安哲秀能否引領第三勢力獲得更多支持，以及保守派能否推出更有力的人選，成為選情變數。
(旺報)
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