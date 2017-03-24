南韓民眾看總統大選 薩德成最大難關

南韓5月9日將進行總統改選，有意爭取入主青瓦台的參選人近日紛紛提出政見，最受矚目議題之一即是衰退的經濟現況，民調顯示，民眾認為參選人需先克服的最大難關便是薩德爭議。

每經ECONOMY與民調專門機構EMBRAIN合作，針對500名20至60歲民眾，就目前參選人提出的財政政見進行調查，其中要求創造就業機會及財閥改革的意見最多，最令民眾擔心的問題則是部署薩德引發的中國大陸反彈。

對於下屆政府首要處理的經濟問題，有32.6%的受訪民眾認為是「創造就業機會」，其中以親身體驗求職困難的20到30歲青年，以及家中有正在求職子女的50到60歲的民眾贊成比例最高。

「福利等財產再分配」則以25.4%位居第2，持這種意見的受訪者多為已脫離求職戰爭的30到40歲民眾，佔此族群的33.3%，較支持創造就業機會的20.3%高。

另有24.8%受訪者認為應先處理「活化內需」問題，支持「產業結構改組」的人則佔12.2%。

南韓經濟衰退問題嚴重，參選人各自懷有不同改革願景，民眾對他們提出的財政相關政見卻不免憂心。

高達64%受訪民眾擔心這些政見「實行可能性低」，另有20.2%民眾對「民粹主義政見造成財政健全性惡化」表達擔憂，還有7.2%認為參選人的「政見內容大同小異」。

而在南韓前總統朴槿惠因閨密干政醜聞遭彈劾下台後，批評政商勾結的意見甚囂塵上，要求財閥改革的聲音自然也更多。目前幾位有力參選人都將這項訴求放入政見，對此，近8成受訪民眾都認為「財閥改革有其必要」。

41.8%受訪者表達強烈意見，認為「一定要改革」，主張「某種程度上需要改革」的人則佔36.8%。

擔心過度改革的比例也不低，佔19.6%。

但無論最後選出的總統政見為何，首先要克服的一大難關就是部署薩德引起的大陸反彈。

有45.6%民眾認為，大選後南韓經濟的最大威脅是「部署薩德後中國的報復行動」；認為是「北韓造成的安保風險」或「美國升息」的受訪者則各佔約17%。（譯者：中央社廖禹揚）1060324

(中央社)