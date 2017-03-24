高市岡山平房火警 男逃生不及葬身火窟

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岡山一間磚造平房火警。(郭韋綺翻攝)

岡山一間磚造平房火警。(郭韋綺翻攝)

今(24)天晚上7時，岡山區一處磚造平房傳出火警，火舌竄燒猛烈，岡山、彌陀、永安、路竹消防分隊，總計出動14車41人前往搶救，平房已全面燃燒，屋頂塌陷；20分鐘後火勢撲滅，警消清查火場，發現1具男性焦屍，65歲、為洗腎患者行動不便，至於起火原因正由消防局火調科會同警方調查中。

(中時)