美3月製造業PMI降至5個月低點

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Markit表示，受新訂單成長減緩和企業聘僱活動有轉弱跡象，美國3月製造業PMI從2月終值的54.2降至53.4，創下5個月低點。此外服務業成長也漸失動能，拖累美國3月綜合PMI從前1個月的54.1下滑到53.2，為6個月低點。

(工商)