愛盲推廣大使薛仕凌、周采詩 秀5880捐電子發票

薛仕凌（右）、周采詩擔任愛盲推廣大使。（新視紀整合行銷提供）

薛仕凌（左）、周采詩示範如何利用愛心碼捐電子發票給愛盲基金會。（新視紀整合行銷提供）

「5880！我幫幫您！」愛盲基金會邀請「青春偶像」薛仕凌及「氣質女神」周采詩，一同擔任愛盲5880推廣大使，2人今天（3月24日）下午親自到萊爾富便利商店鑫湖店，示範結帳時出示愛盲愛心條碼，把電子發票直接轉送給愛盲基金會、幫助更多視障朋友之外，還因為不必列印發票，符合環保做公益的概念。

薛仕凌與黃裕翔合作過電影《逆光飛翔》，他稱讚黃裕翔是個樂觀開朗的人，只是有時拍戲換場時，還是可以感受到他對陌生環境的不安，之後只要換場地拍攝，他都會主動帶黃裕翔認識新環境；而與黃裕翔相處的過程中，薛仕凌開始了解白手杖的含意，有時在路上遇到視障朋友他更會主動上前協助幫忙。

周采詩之前因為脊椎不小心受傷，在醫生與教練的建議下，暫停運動在家休養與穿護腰復健，暫時推掉戲劇邀約。周采詩表示與愛盲基金會很有緣，她曾在戲劇裡扮演角膜受傷者，光是閉眼在熟悉的家裡揣摩角色，就撞得滿身瘀青；也曾拿著白手杖上街練習，不安全感讓她十分慌張，也更能體會視障朋友所有面臨的挑戰與感受，希望大家能持續關懷與幫助這群視障朋友，讓他們可以戰勝恐懼與困難，重回正常生活。

愛盲基金會董事長謝邦俊表示：「這幾年來全球經濟大環境的不景氣，讓各大企業及貢獻愛心做公益的民眾相對減少，隨著政府推動電子發票、減少紙本發票，許多想免開發票又想隨手做公益的民眾，變得不知如何將電子發票捐給社福團體，因此社福團體收到的發票數平均減少2-3成，中獎金額也大幅減少。但需要幫助的視障朋友數量並沒有減少，去年愛盲基金會總共受贈47,864筆電子發票、中獎總額共71400元，相對實體發票捐贈來說數量非常少，希望透過兩位推廣大使一起來推動用最簡單的方式，環保捐發票，愛心做公益。」

(旺報)