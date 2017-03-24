拚經濟 俄國央行降息1碼

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俄羅斯央行今天決議調降利率，6個月來首見。俄國央行表示，未來還會再降息，有助提振陷入困境的經濟。

俄國央行今天召開例行決策會議，會中決議將主要利率自10%降至9.75%。

通貨下滑提供俄國央行降息1碼及承諾未來繼續降息的空間。

俄國亟欲擺脫2年來油價下跌和西方國家制裁造成的經濟衰退，迫切需要活絡經濟活動。俄國併吞烏克蘭的克里米亞半島，引發西方國家制裁。

俄國央行上次降息是在去年9月，當時降息半個百分點至10%。俄國央行說：「通膨減緩速度超乎預期，通膨預期心理持續下滑，經濟活動逐漸復甦。」

俄國央行表示，1月通膨率自5%降至4.3%。

俄國央行表示：「通膨風險雖然略為滑降但仍然偏高。這種情況下，由於貨幣政策溫和緊縮，2017年底前通膨4%的目標可望達成。」

俄國央行表示，該行考慮在第2和第3季，逐步調降主要利率。1060324

(中央社)