同不同婚大不同 看懂釋憲辯論關鍵爭議

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大法官今天召開憲法法庭針對備受矚目的同婚釋憲案進行言詞辯論，網路同步直播，被視為亞洲國家第一場正式處理同志婚姻的攻防戰，也凸顯各界對同婚議題攻防重點。

這件同婚釋憲案源於台灣同志運動先驅祁家威於2013年3月與男伴到台北市萬華戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，他認為民法第4編親屬第2章婚姻規定「使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」有違憲之虞，提出釋憲聲請。

●民法拒同婚登記嗎？

法務部長邱太三說，「戶政機關受理登記的話才會產生違憲問題」。

鑑定人李惠宗認為，「現行制度上，對同性戀者沒任何法律法障，這有立法怠惰的違憲之虞」。

●民法拒同婚登記是否違憲？

邱太三說，同志婚姻是後來新社會現象及需求，如果認為民法沒規定到就是違憲，根本是「拿明朝的劍斬清朝的官」。

台北市府代表人廖元豪說，同志都是人、都是公民，很難找到理由拒絕同志結婚，北市府立場就是同婚應受民法保障。

●同婚是修法或立專法？

邱太三表示，許多國家承認同婚前是採漸進式立法，先制定同性伴侶法，再視情況決定同性婚姻機制。

祁家威指出，異性戀者像騎著摩托車，兩個人坐一台車，可以騎很遠；反觀同志伴侶用專法就像是給他們一輛協力車，騎短程還好、騎遠程就會很累，這是一種不公平的次等對待。

鑑定人陳惠馨表示，如果雙方當事人在處理婚姻問題，要在民法處理，若要再額外處理的部分，就可用專法。

●同婚對習俗會造成衝擊嗎？

邱太三說，同婚時將來祖先牌位要寫「考考還是妣妣」？婚禮到底要不要稱新郎新娘？是媳婦還女婿？

祁家威律師許秀雯說，考考妣妣還是稱謂部分，就別杞人憂天，同志會自辦婚禮，自已解決這些問題。

●同婚急著修法或立法嗎？

邱太三認為，社會上對同婚、反同婚未達共識，貿然修改，一定衝擊社會秩序。

祁家威律師許秀雯說，同性婚姻的需求出現，每人答案不一致，有人等不到法律承認，已經去世。1060324

(中央社)