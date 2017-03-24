中油關廠空汙量要轉移？環團籲董座「莫忘初衷」

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中油將另設3座新石化廠，傳出爭取將五輕關廠後減少的空汙排放量，轉至新廠使用，對此，環保團體發出聲明表達反對，呼籲曾任高市環保局長、副市長的中油董事長陳金德「莫忘初衷」，別讓高屏空汙總量管制成效打折扣。

中油董事長陳金德則表示，他當然支持空汙總量管制，不過法律保障中油關廠應有的空汙抵減量，不能因「政治承諾關廠」就全盤否定，中油尊重各界意見，但個人倡議不能凌駕法律，對於空汙抵換量的爭議，中油會依法爭取。

地球公民基金會正式發表聲明，強調2015年底，中油高雄廠因25年承諾到期而關廠，當時高雄市政府還公開要求，關廠所減少的空汙排放量，不能用來增建新廠，否則總量管制將「幾無成效」。

環團還搬出陳金德時任副市長十、接受媒體訪問的發言，指他當時肯定總量管制上路，對「還給高雄一口乾淨空氣的夢想，總算踏出第一步」，因此環團特別呼籲陳金德，「莫忘擔任高雄市環保局長、副市長時期，對市民的環保承諾，不要自相矛盾」。

地球公民基金會表示，高雄煉油廠因1990年的政治承諾而關廠，並非中油自願關廠，所以減少的空汙量絕對不能拿來抵換新廠，要求環保署、高雄市政府務必堅守立場。

高屏地區空氣汙染是全國最嚴重區域，經各界多年爭取，2015年6月底環保署終於公告實施空氣汙染總量管制計畫，第一期先以5％目標減量，再逐期增加減量幅度，盼逐步改善高屏空氣品質。

地球公民基金會副執行長王敏玲指出，總量管制是很重要的改善法制，環團不可能讓步，後續將持續監督，堅持中油將五輕空汙排放量歸零，一點都不能移轉至新廠。

「高雄市環保局立場很清楚，五輕空汙削減量不能用來充當抵換量！」高市環保局長蔡孟裕強調，早在去年6月6日，總量管制監督小組已明確決議，五輕關廠為政治承諾事項，屬總量管制計畫規定非屬保留抵換交易辦法的防制措施，地方主管機關不予核發削減量差額。

(中時)