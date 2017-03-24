又見政策髮夾彎 食藥署：茶葉用氟派瑞暫緩實施

食藥署晚間9時突襲宣布，暫緩「氟派瑞可用於茶葉」政策，打臉專家會議。(資料照,楊樹煌攝)

髮夾彎彎不停！日前政府公告，農藥「氟派瑞」可用在茶葉上，引發外界爭議，衛福部食藥署和農委會防檢局今下午舉行專家會議，一致達成「安全疑慮低」「行政程序完整」的共識；然而疑似承受不住民粹壓力，食藥署晚間9時突襲宣布，暫緩「氟派瑞可用於茶葉」政策，打臉專家會議。

食藥署本月15日公告，放寬部分農藥殘留容許量，遭立委質疑行政程序不完備、放寬標準會損及國人健康；食藥署和防檢局今下午緊急邀請毒理學、毒物學、植物病理、食品科學、醫學領域等9名相關專家召開會議，經2小時討論且全程直播；會議共識認為食藥署先前開放農藥「氟派瑞」可用於茶葉6ppm，其殘留容許量並不致對人體有危害，食藥署會後也宣布維持原先的放寬公告。

但會議結束僅4小時，政策卻出現髮夾彎，食藥署晚間9時用一紙新聞稿宣布，將暫緩開放氟派瑞用於農藥一事。食藥署簡任技正鄭維智指出，此舉是為了重視民意、多聽聽外界聲音，該署依然尊重專家會議結果，未來也會加強和各界溝通，並拿出更多科學證據讓民眾安心。

(中時)