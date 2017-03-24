馬雲談失敗：24人應徵 僅我被淘汰

中國大陸阿里巴巴集團董事長馬雲日前談失敗經驗。他說，當年高中畢業想在肯德基（KFC）找一份工作，24個人去了，23個人被錄取，他是唯一沒有被聘用的。

馬雲說：「自己犯了那麼多錯誤，每一次失敗，每一次被別人拒絕，都把它當作是一次訓練」。

中國經濟網報導，馬雲23日下午受邀來到「環球轉型論壇」，與近3000名來自馬來西亞和其他20個國家的創業者和年輕人交流。

他這次演講的全文近萬字，主要是向現場的創業者和年輕人分享自己失敗的經驗，鼓勵年輕人正向看待失敗。

馬雲說，他念了7年才完成中學學業，別人用了5年。他想進重點初中、重點高中都失敗，考大學他失敗3次；申請工作失敗差不多30次。當年高中畢業想在KFC找一份工作，24個人去了，23個人被錄取，他是唯一沒有被聘用的。

馬雲也試著去考警察，5個同學去，4個被錄取，他又是那個沒被錄取的。阿里巴巴開始創業時，他見了超過30個投資人，沒有一個願意投資。

他指出，「錯誤使他變得與眾不同」。

馬雲表示，如果有一天，他寫一本書，書名將是「阿里巴巴和1001個錯誤」。

他認為，自已不是個有天賦的人，又失敗許多次，但他深悟「樂觀、堅持、不抱怨，才有機會」的道理。1060324

(中央社)