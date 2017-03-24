菲邀請陸軍艦訪問 陸外交部：正保持溝通

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針對菲律賓邀請中國大陸軍艦訪問菲國，大陸外交部發言人華春瑩今天表示，中菲兩國有關方面正就此事保持溝通。

中國大陸外交24日舉行例行記者會上，依據官網文字實錄，媒體提問菲律賓總統杜特蒂將邀請中國軍艦訪菲。中方是否會接受菲方邀請？

華春瑩說，軍事交流與合作是中菲關係的重要組成部分。隨著兩國關係的改善，中國願同菲律賓在有關領域加強交流與合作。

她說：「關於中國軍艦訪菲，據我了解，兩國有關方面正就此保持溝通。」1060324

(中央社)