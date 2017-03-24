加拿大2月通膨年增2％

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加拿大統計局表示，受汽油與汽車價格調漲抵銷食品成本連續第5個月下滑，2月消費者物價指數(CPI)年增2％，較前1個月的2.1％增幅略為減緩。儘管如此，依然為加國CPI連續第2個月在2％或之上。

(工商)