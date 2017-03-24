童星喬喬奪金穗獎 吳可熙亮麗相挺
第39屆金穗獎今晚頒獎，形象大使吳可熙亮麗現身；9歲童星于卉喬（喬喬）在短片「母親節快樂」飾演聽障兒童，獲學生作品個人單項表現獎。
第39屆金穗獎頒獎典禮晚間在新北市中和區四號公園文創演藝廳登場，藝人蔡燦得與楊達敬主持，擔任頒獎嘉賓的吳可熙受訪表示，金穗獎很有意義，在劇場時幫很多學生拍片，當時就常聽學生說目標是金穗獎，入圍作品都很不錯，之後還是願意幫學生拍片。
聊起近況，吳可熙笑說，金馬獎後收到不同導演劇本，之後應會拍片，美國紐約進修計畫可能延後，角色、劇情要先保密，也許可不同於電影「冰毒」及「再見瓦城」，讓她飾演台灣人，但還是很期待再與導演趙德胤合作。
一般組首獎是導演黃惠偵執導的紀錄片「我和我的T媽媽」，獲獎金新台幣50萬元；學生組首獎則由導演呂柏勳執導的「野潮」奪得，獲獎金30萬元。
于卉喬（喬喬）在「母親節快樂」飾演聽障兒童，展現細膩成熟演技，獲學生作品個人單項表現獎；團體南拳媽媽成員嚴正嵐以「直線七秒」獲一般作品個人單項表現獎。1060324
(中央社)
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