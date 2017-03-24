慘遭侯怡君罵「人妖」 利菁回應令人心疼
侯怡君昨日出席新戲記者會，無端攻擊利菁「人妖就是人妖」、「有錄影我也不怕」，掀起輿論一致砲轟，痛批她不管怎樣，都不該人身攻擊，而利菁沉默1天後，今(24日)首度在臉書回應，高EQ回應令人心疼。
利菁無端遭侯怡君謾罵，今日首度在臉書回應此事，「昨天錄了一天影。有些疲累。今天回歸家庭模式。心。需要沈澱。喉嚨累了！勿言。耳朵惡言勿聽，眼睛 笑看人生。」高EQ面對惡言的態度，讓粉絲更為她心疼不已。
不只利菁無辜，還有當時坐在侯怡君旁邊的影后楊貴媚，聽見侯怡君一番言論，臉上表情只能用尷尬+傻眼來形容，加上楊貴媚與利菁都是已逝藝人文英阿姨的乾女兒，讓她也只能無奈坐在那聽侯怡君大放厥詞。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。