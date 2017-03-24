慘遭侯怡君罵「人妖」 利菁回應令人心疼

利菁高EQ回應侯怡君攻擊。(取自利菁臉書)

侯怡君昨日出席新戲記者會，無端攻擊利菁「人妖就是人妖」、「有錄影我也不怕」，掀起輿論一致砲轟，痛批她不管怎樣，都不該人身攻擊，而利菁沉默1天後，今(24日)首度在臉書回應，高EQ回應令人心疼。

利菁無端遭侯怡君謾罵，今日首度在臉書回應此事，「昨天錄了一天影。有些疲累。今天回歸家庭模式。心。需要沈澱。喉嚨累了！勿言。耳朵惡言勿聽，眼睛 笑看人生。」高EQ面對惡言的態度，讓粉絲更為她心疼不已。

不只利菁無辜，還有當時坐在侯怡君旁邊的影后楊貴媚，聽見侯怡君一番言論，臉上表情只能用尷尬+傻眼來形容，加上楊貴媚與利菁都是已逝藝人文英阿姨的乾女兒，讓她也只能無奈坐在那聽侯怡君大放厥詞。

(中時電子報)