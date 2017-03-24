傳郭富城方媛下月結婚

我要評比

網友爆料，香港演藝界天王郭富城將於下月結婚。之前郭富城受訪時說，跟相戀近2年的女友方媛正在計劃造人，還說想要組建家庭並且「開枝散葉」。

新浪娛樂今天報導，網友爆料稱，「剛才聽銀行工作人員說她一個朋友要換港幣，說下個月父母去香港參加表妹婚禮，表妹跟郭富城結婚。表妹是方媛哎，郭富城竟然就這樣婚了？」

郭富城之前在一個賽車品牌記者會上介紹自己的「富盛車隊」時表示，「盛」字有開枝散葉的意思，個人開枝散葉也同樣重要，並坦言正在計劃造人中。

曾經的「天王嫂」熊黛林也在採訪時大方祝福舊愛「這是好事呀」。微博上近來十分安靜的方媛則一直對此事未予以回應。

面對天王好事將近的消息，網友們紛紛送上祝福：「希望天王能盡快定下自己的終身大事，畢竟52歲啦。」1060324

(中央社)